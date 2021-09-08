Кабмін підтвердив відставку трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу"

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У Кабінеті міністрів підтверджують відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Конкурс на вакантні посади планується провести до кінця листопада

Як передає RegioNews, про це було оголошено під час засідання уряду

За словами першого віце-прем'єра, міністра економіки Олексія Любченка, заяви про припинення повноважень вже надійшли до Кабміну.

"Тому пропонується таке протокольне рішення. Мінекономіки разом з НАК "Нафтогаз України"... в повному обсязі вжити додаткових заходів стосовно відбору на три посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - зазначив він.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що вже оголошено конкурс з відбору одного члена наглядової ради.

"Разом ми повинні до кінця листопада провести відбір і призначення на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про відставку трьох незалежних членів наглядової ради: Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена та Споттісвуд Клер Мері Джоан, яка очолювала її.