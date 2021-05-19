Наглядова рада "Нафтогазу" погодилася ще на рік продовжити свої контракти

Про це на засіданні уряду заявила голова наглядової ради Клер Споттісвуд, передає RegioNews.

Ми поділяємо спільну мету захистити інтереси "Нафтогазу" і забезпечити стабільність його діяльності. Ми всі п'ятеро готові прийняти пропозицію про наше перепризначення на термін до одного року на умовах наших попередніх контрактів. І це ґрунтується на дорожній карті, яку ми минулого тижня направили уряду, - заявила вона.