Наглядова рада "Нафтогазу" погодилася ще на рік продовжити свої контракти
Наглядова рада НАК " Нафтогаз України" погодилася продовжити свої контракти. Всі п'ятеро членів будуть перепризначені ще мінімум на один рік.
Про це на засіданні уряду заявила голова наглядової ради Клер Споттісвуд, передає RegioNews.
Ми поділяємо спільну мету захистити інтереси "Нафтогазу" і забезпечити стабільність його діяльності. Ми всі п'ятеро готові прийняти пропозицію про наше перепризначення на термін до одного року на умовах наших попередніх контрактів. І це ґрунтується на дорожній карті, яку ми минулого тижня направили уряду, - заявила вона.
За її словами, наглядова рада готова розглянути будь-які пропозиції голови правління НАК Юрія Вітренка щодо реалізації дорожньої програми.
Як повідомлялося, 2 травня Уряд просив наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу. Наглядова рада "Нафтогазу" пішла у відставку 30 квітня.