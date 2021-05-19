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19 травня 2021, 14:34 7

Наглядова рада "Нафтогазу" погодилася ще на рік продовжити свої контракти

19 травня 2021, 14:34 7
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Фото з відкритих джерел
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Наглядова рада НАК " Нафтогаз України" погодилася продовжити свої контракти. Всі п'ятеро членів будуть перепризначені ще мінімум на один рік.

Про це на засіданні уряду заявила голова наглядової ради Клер Споттісвуд, передає RegioNews.

Ми поділяємо спільну мету захистити інтереси "Нафтогазу" і забезпечити стабільність його діяльності. Ми всі п'ятеро готові прийняти пропозицію про наше перепризначення на термін до одного року на умовах наших попередніх контрактів. І це ґрунтується на дорожній карті, яку ми минулого тижня направили уряду, - заявила вона.

За її словами, наглядова рада готова розглянути будь-які пропозиції голови правління НАК Юрія Вітренка щодо реалізації дорожньої програми.

Як повідомлялося, 2 травня Уряд просив наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу. Наглядова рада "Нафтогазу" пішла у відставку 30 квітня.

Також повідомлялося, що правління "Нафтогазу" може піти у відставку через призначення Вітренка. Члени правління, можливо, залишать свої посади слідом за наглядовою радою.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу замість" Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

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