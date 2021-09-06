Звільнилася очільниця Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки при Мінкульті

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У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеному при Міністерстві культури, зміниться керівництва. Чинна очільниця центру Любов Цибульська йде з посади разом з заступником

Про це повідомила Любов Цибульська в Facebook, передає RegioNews.

Моя робота в ролі керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки добігає кінця. Тепер час передати все напрацьоване нами з Тетяною Карась нашим наступникам, - оголосила вона.

За словами Цибульської, керівником Центру боротьби з фейками стане Ігор Соловей, а його заступником буде Микола Балабан.

Ці кандидатури я запропонувала міністру Олександру Ткаченку сама. І рада, що саме вони були погоджені, - додала Цибульська.

Довідково.

Ігор Соловей - журналіст та аналітик. Працював в українських виданнях, а також аналітиком в Агентстві міжнародних досліджень.

Як повідомлялося, в Україні з'явився Центр боротьби з фейками.