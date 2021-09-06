Звільнилася очільниця Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки при Мінкульті
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеному при Міністерстві культури, зміниться керівництва. Чинна очільниця центру Любов Цибульська йде з посади разом з заступником
Про це повідомила Любов Цибульська в Facebook, передає RegioNews.
Моя робота в ролі керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки добігає кінця. Тепер час передати все напрацьоване нами з Тетяною Карась нашим наступникам, - оголосила вона.
За словами Цибульської, керівником Центру боротьби з фейками стане Ігор Соловей, а його заступником буде Микола Балабан.
Ці кандидатури я запропонувала міністру Олександру Ткаченку сама. І рада, що саме вони були погоджені, - додала Цибульська.
Довідково.
Ігор Соловей - журналіст та аналітик. Працював в українських виданнях, а також аналітиком в Агентстві міжнародних досліджень.
Як повідомлялося, в Україні з'явився Центр боротьби з фейками.