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08 вересня 2021, 17:34 1

Мінекономіки хоче регулювати онлайн-продажі – законопроєкт

08 вересня 2021, 17:34 1
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Міністерство економіки України хоче регулювати інтернет-комерцію, у відомстві розробили відповідний законопроєкт "для захисту прав споживачів"

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає RegioNews.

У міністерстві зазначають, що неможливість ідентифікувати онлайн-продавця спричиняє незахищеність прав споживача та бюджетні втрати через нереєстрацію продавців як підприємців.

Мінекономіки розробило проєкт Закону України "Про захист прав споживачів" (у новій редакції). Новий законопроект покликаний запровадити дієві механізми з регулювання інтернет-комерції, – ідеться в повідомленні Мінекономіки.

У міністерстві пропонують добровільну ідентифікацію в реєстрі інтернет-магазинів продавцями товарів в електронній комерції.

Проєкт містить норми, якими передбачено, що підприємці, які здійснюють електронні продажі, обов’язково повинні будуть розміщувати інформацію про себе, як суб’єкта господарювання, та перелік інформації про продукцію.

У законопроєкті надається визначення "електронний торговельний майданчик (маркетплейс)" та "електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)";

встановлюється відповідальність за ненадання повної інформації суб’єктом господарювання щодо його ідентифікації;

встановлюється відповідальність за надання недостовірних даних;

Держпродспоживслужба отримує право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайту.

Зараз проєкт Закону перебуває на розгляді Кабінету міністрів України.

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Мінекономіки продаж контроль захист Держпродпотребслужба

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