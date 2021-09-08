Минэкономики хочет регулировать онлайн-продажи – законопроект

Министерство экономики Украины хочет регулировать интернет-коммерцию, в ведомстве разработали соответствующий законопроект "для защиты прав потребителей"

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает RegioNews.

В министерстве отмечают, что невозможность идентифицировать онлайн-продавца влечет незащищенность прав потребителя и бюджетные потери из-за нерегистрации продавцов как предпринимателей.

Минэкономики разработало проект Закона Украины "О защите прав потребителей" (в новой редакции). Новый законопроект призван ввести действенные механизмы по регулированию интернет-коммерции, - говорится в сообщении Минэкономики.

В министерстве предлагают добровольную идентификацию в реестре интернет-магазинов продавцами товаров в электронной коммерции.

Проект содержит нормы, которыми предусмотрено, что предприниматели, осуществляющие электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе, как субъекте хозяйствования, и перечень информации о продукции.

В законопроекте предоставляется определение "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)";

устанавливается ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования относительно его идентификации;

устанавливается ответственность за предоставление недостоверных данных;

Госпродпотребслужба получает право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к веб-сайту.

Сейчас проект закона находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины.

Как сообщалось, Минздрав открыл реестр медлицензий - теперь пациенты могут проверять легальность медучреждения.

Также в Украине планируют создать новый род войск: займутся угрозами в киберпространстве.