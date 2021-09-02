МОЗ відкрило реєстр медліцензій – тепер пацієнти можуть перевіряти легальність медзакладу

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Міністерство охорони здоров'я України офіційно відкрило реєстр медичних ліцензій. Тепер кожен може перевірити їхню наявність у медзакладу

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, передає RegioNews.

Відтепер пацієнти отримали можливість перевіряти, чи легально працює медична установа та чи має вона право надавати ти чи інші послуги. Для самих клінік та медиків це можливість моніторити власну ліцензію та колег по галузі, — зазначають на платформі.

Там також наголосили, що реєстр поки недосконалий і його можна вдосконалювати. Opendatabot радить МОЗ привести дані у відповідність законодавству та міжнародним стандартам.

Зокрема до реєстру ліцензій закликають додати коди компаній, адреси послуг та види послуг, на які видана ліцензія. Наразі цієї інформації немає, а самі дані викладено на сайті МОЗ, а не на порталі відкритих даних, як мало б бути згідно з законом.

Як повідомлялося, МОЗ відтермінує перехід з паперових лікарняних на електронні.

Також українські прикордонники почали проводити електронну перевірку COVID-сертифікатів.