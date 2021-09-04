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04 вересня 2021, 15:11 20

У дев'яти населених пунктах Одещини питна вода не відповідає санітарним нормам - МОЗ

04 вересня 2021, 15:11 20
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Фото з відкритих джерел
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Питна вода у селах та селищах Білгород-Дністровського й Подільського районів не відповідає санітарним нормам

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зазначається, що всього на Одещині з 28 серпня до 3 вересня відібрали 61 пробу питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 65 проб – на санітарно-хімічні. З них три проби не відповідають санітарно-хімічним нормам, а саме у селах Дивізія, Жовтояри та Маразліївка.

Санітарно-мікробіологічним нормам не відповідають 12 проб питної води: у місті Кодима, селищах Сергіївка й Окни, а також у селах Молога, Олексіївка, Маразліївка та Широке.

Із 24 проб питної води, відібраних в Одесі, санітарним вимогам відповідають усі зразки.

На 22 пляжах Одеси та області відібрали 93 проби морської води. З них дві не відповідали гігієнічним нормам, а саме вода на пляжі у селищі Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі.

Інформацію про всі виявлені "нестандартні" проби направили до міських та районних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

вода Одеса Держпродпотребслужба

 
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