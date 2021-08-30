Міненерго продовжило дію "чорного списку" для порушників на ринку електроенергії

Фото з відкритих джерел

Міністерство енергетики продовжило дію "чорного списку" для порушників на ринку електроенергії до 1 березня 2022 року

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook енергетичного відомства

За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, "чорний список" покупців електричної енергії продемонстрував ефективність як механізм запобігання порушенням договірних умов на ринку двосторонніх договорів.

"З часу впровадження "чорного списку", за даними ДП "Гарантований покупець", припинилися порушення договірних умов з боку учасників ринку, які б стали підставою для внесення до цього списку. "Чорний список" показав свою ефективність як один з превентивних механізмів" - зазначив Юрій Власенко.

Аукціонний комітет з продажу електроенергії за двосторонніми договорам прийняв рішення продовжити дію "чорного списку" до 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, що 13 липня в Україні з'явився "чорний список" для порушників на ринку електроенергії

Передбачається, що недобросовісних покупців тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі. Згідно з рішенням продавець електроенергії має право ініціювати внесення до "чорного списку" покупця, який порушив взяті на себе зобов’язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів - Української енергетичної біржі.