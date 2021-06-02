В Україні планують створити новий рід військ: займуться загрозами у кіберпросторі

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Незабаром в Україні можуть створити новий рід військ - кібервійська. Окрім того, країна планує підтримувати ідею створення "кібер-НАТО"

Як передає RegioNews, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ході робочого візиту до Литовської Республіки.

За словами Данілова, виклики й загрози в кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні вкрай важливий. Зокрема актуальною в цьому напрямку є активізація співпраці в рамках кіберцентру в Каунасі.

Окрім того, секретар РНБО підкреслив важливість посилення практичного співробітництва в галузі кібербезпеки.

Данілов зазначив, що Україна буде "максимально підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів", враховуючи рівень проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності держави.

Нагадаємо, раніше у МВС розповіли, що Росія намагається вдвічі збільшити кількість своїх військ на кордонах України.