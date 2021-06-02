08:54  02 червня
COVID-19 в Україні: за добу виявили понад дві тисячі нових випадків зараження
08:31  02 червня
В Україні планують створити новий рід військ: займуться загрозами у кіберпросторі
08:09  02 червня
Ситуація на Донбасі: в ООС розповіли про порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 червня 2021, 08:31 70

В Україні планують створити новий рід військ: займуться загрозами у кіберпросторі

02 червня 2021, 08:31 70
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Незабаром в Україні можуть створити новий рід військ - кібервійська. Окрім того, країна планує підтримувати ідею створення "кібер-НАТО"

Як передає RegioNews, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ході робочого візиту до Литовської Республіки.

За словами Данілова, виклики й загрози в кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні вкрай важливий. Зокрема актуальною в цьому напрямку є активізація співпраці в рамках кіберцентру в Каунасі.

Окрім того, секретар РНБО підкреслив важливість посилення практичного співробітництва в галузі кібербезпеки.

Данілов зазначив, що Україна буде "максимально підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів", враховуючи рівень проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності держави.

Нагадаємо, раніше у МВС розповіли, що Росія намагається вдвічі збільшити кількість своїх військ на кордонах України.

РНБО війська Олексій Данилов кіберзахист інтернет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua