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08 сентября 2021, 14:58 139

Информация о зарплате руководителей госпредприятий станет открытой - Рада поддержала закон

08 сентября 2021, 14:58 139
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Фото из открытых источников
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Верховная рада поддержала в целом законопроект в отношении обеспечения открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

За это проголосовали 324 депутата.

Проект Закона разработан с целью повышения прозрачности деятельности органов управления и должностных лиц юридических лиц публичного права, государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине, — указано в пояснительной записке к документу.

Документ открывает доступ к информации о структуре, принципах формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя, лица, которое постоянно или временно занимает должности члена исполнительного органа или входит в состав наблюдательного совета государственного предприятия или государственной организации, что имеет целью получение прибыли.

По мнению авторов законопроекта, наличие объективной информации о размере вознаграждения за работу руководства должно способствовать действенному контролю за эффективным расходованием публичных средств.

Как сообщалось, 2 октября 2020-го Зеленский снял ограничения на размер зарплат в государственных компаниях. Ранее Конституционный суд признал незаконным ограничение зарплат.

Также известно, что в 2022 году планируется повышение минимальной зарплаты.

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