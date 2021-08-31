У 2022 році планується підвищення мінімальної зарплати - депутат

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Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю агентству "Українські новини" голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

За його словами, остаточний розмір індексації стане відомий пізніше.

"Так, планується. Скільки точно, побачимо вже з проєкту бюджету на 2022 рік. У бюджетній декларації йдеться про підвищення на 200 грн. Але ж ми вже підняли мінімальну зарплату вище рівня і Білорусі і Росії", - підкреслив парламентар.

Нагадаємо, що в червні, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Кабінет Міністрів запропонував у 2022 році підняти мінімальну зарплату на 18,5% з 6500 до 7700 гривень. У той же час незабаром в Міністерстві фінансів заперечили слова свого керівника про перегляд "мінімалки" до 7700 грн у наступному році, зазначивши, що вона виросте до такого рівня тільки в 2024 році.