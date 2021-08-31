14:40  31 серпня
У місті на Запоріжжі ввели карантин: що сталося
17:46  31 серпня
Оборонні землі у трьох областях повернули у власність України, - міністр
08:09  31 серпня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2021, 16:06 363

У 2022 році планується підвищення мінімальної зарплати - депутат

31 серпня 2021, 16:06 363
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У 2022 році мінімальна зарплата в Україні збільшиться

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю агентству "Українські новини" голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

За його словами, остаточний розмір індексації стане відомий пізніше.

"Так, планується. Скільки точно, побачимо вже з проєкту бюджету на 2022 рік. У бюджетній декларації йдеться про підвищення на 200 грн. Але ж ми вже підняли мінімальну зарплату вище рівня і Білорусі і Росії", - підкреслив парламентар.

Нагадаємо, що в червні, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Кабінет Міністрів запропонував у 2022 році підняти мінімальну зарплату на 18,5% з 6500 до 7700 гривень. У той же час незабаром в Міністерстві фінансів заперечили слова свого керівника про перегляд "мінімалки" до 7700 грн у наступному році, зазначивши, що вона виросте до такого рівня тільки в 2024 році.

зарплати депутат індексація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram