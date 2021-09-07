Три мільйони гривень компенсації за житло отримали нардепи у серпні

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У серпні цього року 138 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло

Про це свідчать дані апарату Верховної Ради України, передає RegioNews.

Так, у серпні 2021 року 138 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 008 745 грн.

Найбільшу суму компенсації за житло у серпні отримав нардеп Муса Магомедов — 137 800 грн. Магомедов не входить до складу жодної фракції. По 59 800 грн отримав член групи "Довіра” Роберт Горват та член фракції політичної партії "Слуга народу” Андрій Одарченко.

Як повідомлялося, Разумков не вірить, що депутати відмовляться від компенсацій з бюджету за оренду житла.

Також відомо, що Рада у червні позбавила 75 депутатів 3,5 мільйонів гривень: припинила виплату коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, депутатам через прогули.