Три мільйони гривень компенсації за житло отримали нардепи у серпні
У серпні цього року 138 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло
Про це свідчать дані апарату Верховної Ради України, передає RegioNews.
Так, у серпні 2021 року 138 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 008 745 грн.
Найбільшу суму компенсації за житло у серпні отримав нардеп Муса Магомедов — 137 800 грн. Магомедов не входить до складу жодної фракції. По 59 800 грн отримав член групи "Довіра” Роберт Горват та член фракції політичної партії "Слуга народу” Андрій Одарченко.
Як повідомлялося, Разумков не вірить, що депутати відмовляться від компенсацій з бюджету за оренду житла.
Також відомо, що Рада у червні позбавила 75 депутатів 3,5 мільйонів гривень: припинила виплату коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, депутатам через прогули.
Фракція "Слуга народу" поповнилася новим депутатомВсі новини »
07 вересня 2021, 12:07У Зеленського немає підстав для розпуску Ради - Разумков
06 вересня 2021, 14:37КВУ назвали 12 найбільших нардепів-прогульників у Раді
03 вересня 2021, 12:41
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"