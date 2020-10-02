Зеленський зняв обмеження на розмір зарплат у державних компаніях
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України про державний бюджет на 2020 рік", який дозволяє Кабінету Міністрів скасовувати обмеження на зарплати в державних компаніях.
Текст закону опубліковано на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Підписаний Зеленським документ дає право Кабміну на період карантину скорочувати терміни дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених законами, ухваленими для запобігання поширенню COVID-19.
Заборонено скасовувати обмеження в разі, коли таке скасування може призвести до порушення конституційних прав і свобод.
Нагадаємо, міністри отримуватимуть обмежені зарплати, попри рішення КСУ, таке рішення озвучив прем'єр Денис Шмигаль.
29 квітня зарплати на держпідприємствах обмежили, у Кабміні заявили, що топ-чиновники мають затягти паски.
У серпні суд визнав незаконним обмеження зарплат чиновників під час карантину.