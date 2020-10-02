16:03  02 жовтня
Добкін поспілкувався з рідними Кернеса
15:39  02 жовтня
У глави "Нафтогазу” Коболєва підтвердили COVID-19
17:45  02 жовтня
В зоні ООС на Донбасі зафіксовано три обстріли
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2020, 16:59 5

Зеленський зняв обмеження на розмір зарплат у державних компаніях

02 жовтня 2020, 16:59 5
Читайте также на русском языке
Раніше Конституційний суд визнав незаконним обмеження зарплат
Раніше Конституційний суд визнав незаконним обмеження зарплат
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України про державний бюджет на 2020 рік", який дозволяє Кабінету Міністрів скасовувати обмеження на зарплати в державних компаніях.

Текст закону опубліковано на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Підписаний Зеленським документ дає право Кабміну на період карантину скорочувати терміни дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених законами, ухваленими для запобігання поширенню COVID-19.

Заборонено скасовувати обмеження в разі, коли таке скасування може призвести до порушення конституційних прав і свобод.

Нагадаємо, міністри отримуватимуть обмежені зарплати, попри рішення КСУ, таке рішення озвучив прем'єр Денис Шмигаль.

29 квітня зарплати на держпідприємствах обмежили, у Кабміні заявили, що топ-чиновники мають затягти паски.

У серпні суд визнав незаконним обмеження зарплат чиновників під час карантину.

Володимир Зеленський зарплати карантин чиновники Офіс президента
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Офіс президента не буде оцінювати звинувачення в корупції від нардепа Гео Лероса - Мендель
02 жовтня 2020, 16:23
Вибори під час карантину: Рада може зібратися на ще одне засідання
02 жовтня 2020, 14:15
В мери Борисполя балотується "розбійник", якого виганяв Зеленський
02 жовтня 2020, 13:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »