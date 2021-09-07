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07 вересня 2021, 20:07 6

Стали відомі подробиці ДТП на Миколаївщині за участі мера Вознесенська

07 вересня 2021, 20:07 6
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Фото: vozvisnyk.com
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Під час ДТП із мером Вознесенська у маршрутці були діти - поліція

Про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

На Миколаївщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю мера Вознесенська.

У поліції стверджують, що вже під час встановлення обставин ДТП стало відомо, що в салоні автобуса, з яким зіткнувся автомобіль мера, перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі.

За попередньою інформацією, із дітьми все гаразд. Усі обставини автоаварії, її причини та свідки автопригоди встановлюються.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Спочатку поліція повідомила, що у салоні маршрутного транспортного засобу пасажирів не було.

Як повідомлялося, сьогодні вранці мер Вознесенська потрапив у ДТП за участю автобуса.

ДТП поліція мер діти Миколаївська область

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