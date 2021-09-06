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06 вересня 2021, 20:31 17

Смертельне ДТП на Херсонщині: троє загиблих, дитина у лікарні

06 вересня 2021, 20:31 17
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Поліція Херсонщини
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На Херсонщині на автодорозі «Гола Пристань - Залізний Порт» поблизу с. Чулаківка сталося смертельне ДТП, в результаті якого загинуло три людини, а 15-річна дитина опинилася в лікарні

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонщини.

Поліцейські встановили, що 31-річний житель м. Гола Пристань, керуючи автомобілем "Фіат Тіпо" в напрямку с. Залізний Порт не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. В цей час там рухався "Фольксваген Гольф" під керуванням 47-річного жителя Чернівецької області. Між транспортними засобами сталося лобове зіткнення, після чого "Фіат" з’їхав у кювет, де кілька разів перекинувся.

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, в результаті зіткнення на місці автопригоди одразу загинув пасажир "Фіату". Його особу наразі не встановлено. Також із цього ж автомобіля з тяжкими тілесними ушкодженнями в лікарню м. Гола Пристань були доставлені водій та ще два пасажири – 15 річна дівчина та 29-річний чоловік, який ввечері від отриманих травм помер. Пізніше стало відомо і про смерть водія "Фіату". Нині в реанімаційному відділенні із складним переламом ноги залишається неповнолітня пасажирка автівки. Водій "Фольксвагену" та його 53-річний односелець від госпіталізації відмовилися.

поліція Херсонська область авто ДТП

 
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