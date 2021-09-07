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07 сентября 2021, 20:07 5

Стали известны подробности ДТП на Николаевщине с участием мэра Вознесенска

07 сентября 2021, 20:07 5
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Фото: vozvisnyk.com
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Во время ДТП с мэром Вознесенска в маршрутке были дети - полиция

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

На Николаевщине полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра Вознесенска.

В полиции утверждают, что уже во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса, с которым столкнулся автомобиль мэра, находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые.

По предварительной информации, с детьми все в порядке. Все обстоятельства автоаварии, ее причины и свидетели ДТП устанавливаются.

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Сначала полиция сообщила, что в салоне маршрутного транспортного средства пассажиров не было.

Как сообщалось, сегодня утром мэр Вознесенска попал в ДТП с участием автобуса.

ДТП полиция мэр дети Николаевская область

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