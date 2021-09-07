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07 вересня 2021, 12:02 166

Мер Вознесенська потрапив у ДТП за участю автобуса

07 вересня 2021, 12:02 166
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Фото: vozvisnyk.com
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Сьогодні вранці, 7 вересня, у Вознесенську на перехресті вул. Берегового та Черняхівського міський голова Євген Величко на автомобілі Volkswagen зіткнувся з маршрутним автобусом

Про це повідомляє "Вознесенський Вісник", передає RegioNews.

Відзначається, що ДТП сталося під час того, як мер їхав за секретарем ради Вікторією Бальцер.

У момент повороту сонце засліпило очі, і тому не помітив автобуса", - йдеться в повідомленні видання.

Нагадаємо, ДБР почало досудове розслідування у кримінальному провадженні про ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу"), яке сталося в Києві 23 серпня.

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