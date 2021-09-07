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07 вересня 2021, 17:25 33

ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у нардепи на 197 окрузі Черкащини

07 вересня 2021, 17:25 33
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Фото з відкритих джерел
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На 197 окрузі Черкащини додалося ще два кандидати в народні депутати

Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому, передає RegioNews.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області від "Української галицької партії" і партії "Влада народу".

А саме: Богдана Панкевича від політичної партії "УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ” та Антона Подчапка від політичної партії "ВЛАДУ НАРОДУ!” - йдеться в повідомленні

Окрім того, Комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України Анатолія Ольшанського від Політичної партії малого і середнього бізнесу України, Олександра Чернікова від Політичної партії "Солідарність правих сил” та Євгена Данильчука від Соціально-екологічної партії "Союз. Чорнобиль. Україна” в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область).

Основні підстави відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Як повідомлялося, "Слуга народу" офіційно висунула мера Золотоноші на довиборах у Раду на Черкащині.

Також ексдепутат від "Свободи" побореться за депутатський мандат на Черкащині.

Нагадаємо, у двох областях України стартував виборчий процес: в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

вибори Черкаська область ЦВК реєстрація округ №197

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