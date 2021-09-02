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02 вересня 2021, 16:25 44

У ЦВК назвали перших претендентів на депутатські мандати у Херсоні та Черкасах

02 вересня 2021, 16:25 44
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Фото з відкритих джерел
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У перший день виборчого процесу в округах №184 (Херсонська область) та №197(Черкаська область) шестеро претендентів уже подали документи до ЦВК на реєстрацію кандидатами у нардепи

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар пресслужби ЦВК для громадської мережі "Опора"

Зазначається, що 5 осіб подали документи на балотування в окрузі №184:

Кувшиннікова Євгенія Олександрівна

Мукерія Михайло Самсонович

Нечепорук Анна Володимирівна

Коваленко Едуард Володимирович

Мельник Ірина Євгеніївна

На окрузі №197 лише одна претендентка принесла документи на реєстрацію - Єгорова Наталія Володимирівна.

Згідно до Виборчого кодексу ЦВК протягом 5 днів має розглянути документи та вирішити, чи реєструвати їх кандидатами чи ні

Нагадаємо, що вибори в цих округах оголошені через обрання мером херсона нардепа Ігоря Колихаєва та призначення очільником Черкаської ОДА Олександра Скічка. Верховна Рада достроково припинила їхні депутатські повноваження через перехід на іншу роботу. Голосування у вказаних округах комісія призначила на 31 жовтня.

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