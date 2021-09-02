У ЦВК назвали перших претендентів на депутатські мандати у Херсоні та Черкасах
У перший день виборчого процесу в округах №184 (Херсонська область) та №197(Черкаська область) шестеро претендентів уже подали документи до ЦВК на реєстрацію кандидатами у нардепи
Про це пише RegioNews з посиланням на коментар пресслужби ЦВК для громадської мережі "Опора"
Зазначається, що 5 осіб подали документи на балотування в окрузі №184:
Кувшиннікова Євгенія Олександрівна
Мукерія Михайло Самсонович
Нечепорук Анна Володимирівна
Коваленко Едуард Володимирович
Мельник Ірина Євгеніївна
На окрузі №197 лише одна претендентка принесла документи на реєстрацію - Єгорова Наталія Володимирівна.
Згідно до Виборчого кодексу ЦВК протягом 5 днів має розглянути документи та вирішити, чи реєструвати їх кандидатами чи ні
Нагадаємо, що вибори в цих округах оголошені через обрання мером херсона нардепа Ігоря Колихаєва та призначення очільником Черкаської ОДА Олександра Скічка. Верховна Рада достроково припинила їхні депутатські повноваження через перехід на іншу роботу. Голосування у вказаних округах комісія призначила на 31 жовтня.