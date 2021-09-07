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07 сентября 2021, 17:25 34

ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в нардепы на 197 округе Черкасской области

07 сентября 2021, 17:25 34
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Фото из открытых источников
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На 197 округе Черкасской области добавилось еще два кандидата в народные депутаты

Об этом сообщается на сайте Центризбиркома, передает RegioNews.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области от "Украинской галицкой партии" и партии "Власть народа".

А именно: Богдана Панкевича от политической партии "УКРАИНСКАЯ ГАЛИЦКАЯ ПАРТИЯ” и Антона Подчапка от политической партии "ВЛАСТЬ НАРОДУ!” - говорится в сообщении

Кроме того, Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины Анатолия Ольшанского от Политической партии малого и среднего бизнеса Украины, Александра Черникова от Политической партии "Солидарность правых сил” и Евгения Данильчука от Социально-экологической партии "Союз. Чернобыль. Украина" в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область).

Основные основания отказа - не внесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства.

Как сообщалось, "Слуга народа" официально выдвинула мэра Золотоноши на довыборах в Раду на Черкасщине.

Также экс-депутат от "Свободы" поборется за депутатский мандат в Черкасской области.

Напомним, в двух областях Украины стартовал избирательный процесс: в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

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