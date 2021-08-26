Центрвиборчком зареєстрував п’ять ініціативних груп для всеукраїнського референдуму

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Центральна виборча комісія зареєструвала п’ять ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань продажу землі, великої приватизації, про продаж газу українського видобутку, легалізацію грального бізнесу та марихуани

Про це повідомляється на сайті комісії, передає RegioNews.

Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян у смт Комишуваха та смт Кушугум Запорізького району, у смт Михайлівка Василівського району, а також у селі Преображенка та у місті Токмак Пологівського району (Запорізької області - ред.), - розповіли в ЦВК.

Зазначається, що зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

- "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?";

- "Чи підтримуєте Ви приватизацію шляхом продажу об’єктів великої приватизації в Україні?";

- "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?";

- "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?";

- "Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?".

У ЦВК пояснили, що рішення прийняте на основі опрацювання документів зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 13 серпня у 5 населених пунктах Запорізької області.

Також ЦВК взяла до уваги інформацію представників комісії, які направлялися на ці збори.

Комісія встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 27 серпня до 24 листопада 2021 року включно.

Як повідомлялося, 14 травня ЦВК зареєструвала групи з організації п'яти всеукраїнських референдумів.

Згодом, 13 серпня ЦВК повідомила, що Ініціатори референдуму щодо продажу землі не змогли зібрати підписи для його проведення і припинила діяльність п’яти ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Також 11 червня ЦВК не зареєструвала ініціативну групу з референдуму про заборону продажу земель від партії "Батьківщина".