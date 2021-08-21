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21 серпня 2021, 16:39 109

ЦВК змінила центр 197-го виборчого округу на Черкащині: у чому причина

21 серпня 2021, 16:39 109
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Фото: Сайт ЦВК
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Центральна виборча комісія перенесла центр одномандатного виборчого округу №197 на Черкащині з Канева до Золотоноші

Як повідомили у ЦВК, саме там мають відбутися проміжні вибори народного депутата 31 жовтня, пише RegioNews.

У комісії пояснили, що рішення ухвалили у зв’язку з тим, що надійшло відповідне звернення Черкаської ОДА щодо забезпечення належних умов функціонування ОВК округу №197 на проміжних виборах народних депутатів 31 жовтня 2021 року.

"В Україні триває адміністративно-територіальна реформа і Верховна Рада ліквідувала Канівський район (Канів втратив статус райцентру). Золотоноша стала адміністративним центром Золотоніського району”, - проінформували в ЦВК.

Крім того, зазначається, що, за даними Черкаської ОДА, зараз приміщення для ОВК у Каневі в аварійному стані та потребує капітального ремонту, тому було запропоноване приміщення у Золотоноші, яке відповідає всім вимогам. У ЦВК додали, що таке рішення є суто технічним.

Нагадаємо, раніше ОПОРА проаналізувала, скільки витратили на рекламу потенційні кандидати у депутати на Черкащині.

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