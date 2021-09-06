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06 вересня 2021, 15:09 58

В одній з громад на Закарпатті вакциновані від COVID можуть виграти до 30 тисяч гривень

06 вересня 2021, 15:09 58
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Фото з відкритих джерел
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В Довжанській об’єднаній територіальній громаді тамтешній центру первинної медичної допомоги за фінансової підтримки місцевих підприємців оголосив про проведення антиковідної лотереї

Про це пише RegioNews з посиланням на Депо.Закарпаття

Зазначається, що учасниками лотереї автоматично стануть усі жителі Довгого, Приборжавського, Липецької Поляни, Броньки та Сухої, які пройдуть (чи пройшли) повну процедуру вакцинації від COVID-19. На трьох переможців очікують призи: 10 000 гривень, 20 тис. і 30 тис. грн. Розіграш відбудеться у приміщенні клубу с. Довге 26 грудня.

Нагадаємо, що це перший випадок стимулювання до вакцинації від COVID-19. Зокрема, у Києві щеплені отримували можливість безкоштовно відвідати один матч одного з грандів українського футболу. В Івано-фраківську, мер міста Руслан Марцинків пропонував премії за вакцинацію посадовцям. Однак пізніше став погрожувати звільненнями працівникам міськради в разі відмови від щеплення.

COVID-19 вакцина вакцинація мер лотерея

 
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