В одній з громад на Закарпатті вакциновані від COVID можуть виграти до 30 тисяч гривень

Фото з відкритих джерел

В Довжанській об’єднаній територіальній громаді тамтешній центру первинної медичної допомоги за фінансової підтримки місцевих підприємців оголосив про проведення антиковідної лотереї

Про це пише RegioNews з посиланням на Депо.Закарпаття

Зазначається, що учасниками лотереї автоматично стануть усі жителі Довгого, Приборжавського, Липецької Поляни, Броньки та Сухої, які пройдуть (чи пройшли) повну процедуру вакцинації від COVID-19. На трьох переможців очікують призи: 10 000 гривень, 20 тис. і 30 тис. грн. Розіграш відбудеться у приміщенні клубу с. Довге 26 грудня.

Нагадаємо, що це перший випадок стимулювання до вакцинації від COVID-19. Зокрема, у Києві щеплені отримували можливість безкоштовно відвідати один матч одного з грандів українського футболу. В Івано-фраківську, мер міста Руслан Марцинків пропонував премії за вакцинацію посадовцям. Однак пізніше став погрожувати звільненнями працівникам міськради в разі відмови від щеплення.