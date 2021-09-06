МОЗ перегляне карантинні норми стосовно вакцинованих осіб, - Кузін

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає RegioNews.

Ми зараз переглядаємо карантинні вимоги і норми, і вони обов’язково будуть. ...До бізнесу, до людей будуть застосовуватися менш жорсткі норми, які стосуються карантину. Бізнес зможе працювати, або, наприклад, не буде регулюватися кількість людей на квадратний метр, якщо казати про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти стосовно вакцинованих - як обслуговуючого персоналу, так і до тих людей, які відвідують той чи інший заклад. Зараз розробляємо такі норми, сподіваємося, найближчим часом зможемо їх оприлюднити, - сказав Ігор Кузін.