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06 вересня 2021, 14:56 723

МОЗ перегляне карантинні норми стосовно вакцинованих осіб, - Кузін

06 вересня 2021, 14:56 723
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Фото з відкритих джерел
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Для вакцинованих громадян карантинні обмеження будуть певною мірою послаблені

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає RegioNews.

Ми зараз переглядаємо карантинні вимоги і норми, і вони обов’язково будуть. ...До бізнесу, до людей будуть застосовуватися менш жорсткі норми, які стосуються карантину. Бізнес зможе працювати, або, наприклад, не буде регулюватися кількість людей на квадратний метр, якщо казати про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти стосовно вакцинованих - як обслуговуючого персоналу, так і до тих людей, які відвідують той чи інший заклад. Зараз розробляємо такі норми, сподіваємося, найближчим часом зможемо їх оприлюднити, - сказав Ігор Кузін.

Як повідомлялося, у трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму.

Також за інформацією міністра Ляшка, Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину.

карантин COVID-19 Обмеження санлікар Ігор Кузін

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