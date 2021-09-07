У Міносвіти розповіли про рівень вакцинації від COVID-19 в школах

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У школах наразі вакциновано менше 60% співробітників

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь Міністерства освіти на запит видання РБК-Україна.

Зазначається, що наразі в Україні зробили щеплення:

157 598 (однією та двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти, що становить 54,2% від загальної кількості;

380 722 (однією та двома дозами) працівники закладів загальної середньої освіти, що становить 58,2% від загальної кількості;

44 617 (однією та двома дозами) працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.

При цьому в Міністерстві освіти не змогли надати виданню інформацію про рівень вакцинації по окремих регіонах і навчальним закладам. У відомстві зазначили, що ці дані збирають департаменти освіти при обласних державних адміністраціях.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким школа не переходитиме на дистанційне навчання у разі погіршення епідситуації, якщо 80% учителів буде вакциновано.