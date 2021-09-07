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07 вересня 2021, 15:50 41

Мер Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу для COVID-хворих, якщо ті не вакциновані

07 вересня 2021, 15:50 41
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 7 вересня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста

Відповідне доручення мер дав на сьогоднішній оперативній нараді, пише RegioNews.

Тепер чиновники перш ніж виділити допомогу, перепитуватимуть у місцевих мешканців, чи отримали вони щеплення від коронавірусу.

Загалом допомогу на лікування коронавірусного захворювання від початку 2021 року вже отримали майже 4 тис. мешканців Івано-Франківська на суму понад 11 млн грн. Мер зазначив, що це великі суми і дав доручення уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від COVID-19, були вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – сказав міський голова.

Нагадаємо, раніше Марцінків заявив, що виплатить премію розміром 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19, але потім уточнив, що це був жарт.

Також Руслан Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради.

коронавірус Україна Івано-Франківськ Руслан Марцінків вакцинація

 
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