Мер Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу для COVID-хворих, якщо ті не вакциновані
У вівторок, 7 вересня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста
Відповідне доручення мер дав на сьогоднішній оперативній нараді, пише RegioNews.
Тепер чиновники перш ніж виділити допомогу, перепитуватимуть у місцевих мешканців, чи отримали вони щеплення від коронавірусу.
Загалом допомогу на лікування коронавірусного захворювання від початку 2021 року вже отримали майже 4 тис. мешканців Івано-Франківська на суму понад 11 млн грн. Мер зазначив, що це великі суми і дав доручення уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від COVID-19, були вакциновані.
"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – сказав міський голова.
Нагадаємо, раніше Марцінків заявив, що виплатить премію розміром 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19, але потім уточнив, що це був жарт.
Також Руслан Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради.