Мер Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу для COVID-хворих, якщо ті не вакциновані

Фото з відкритих джерел

Відповідне доручення мер дав на сьогоднішній оперативній нараді, пише RegioNews.

Тепер чиновники перш ніж виділити допомогу, перепитуватимуть у місцевих мешканців, чи отримали вони щеплення від коронавірусу.

Загалом допомогу на лікування коронавірусного захворювання від початку 2021 року вже отримали майже 4 тис. мешканців Івано-Франківська на суму понад 11 млн грн. Мер зазначив, що це великі суми і дав доручення уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від COVID-19, були вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – сказав міський голова.

Нагадаємо, раніше Марцінків заявив, що виплатить премію розміром 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19, але потім уточнив, що це був жарт.

Також Руслан Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради.