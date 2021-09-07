Більшість шкіл і дитсадків Сумщини з наступного тижня можуть перейти на "дистанційку" – ОДА

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З наступного тижня Сумська область може перейти у "жовту" зону карантину. Більшість шкіл та дитячих садочків можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Facebook, передає RegioNews.

На карантин закриють навчальні заклади, у яких мінімум 80% працівників не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини.

З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині. При переході у "жовту" зону карантину школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі. До "жовтої зони" наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка! - написав Живицький.

Як повідомлялося, у Міносвіти розповіли про рівень вакцинації від COVID-19 в школах: вакциновано менше 60% співробітників.

Також відомо, що за добу виявили майже 2200 випадків зараження COVID в Україні.