На Буковине мобильные пункты вакцинации будут ездить по школам

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Об этом на брифинге сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews.

Не нужно искать ни пункты, ни центры вакцинации. Не нужно переживать, что у вас уроки в школе. Мы идем к вам! Такое предложение будет работать с сегодняшнего дня до воскресенья включительно, - сказал Осачук.

Также глава области отметил, что если директора школ не обеспечат готовность вакцинироваться - будут нести ответственность.

Если какой директор школы не обеспечит готовность вакцинироваться - персональная ответственность на этом директору и главе общины. Поэтому призываю беречь здоровье! - сказал Осачук.

Как сообщалось, мэр Франковска запретил выплачивать материальную помощь для COVID-больных, если те не вакцинированы.

Также известно, что большинство школ и детсадов Сумщины со следующей недели могут перейти на "дистанционку".