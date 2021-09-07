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07 сентября 2021, 17:01 26

На Буковине мобильные пункты вакцинации будут ездить по школам

07 сентября 2021, 17:01 26
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Фото из открытых источников
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В каждую школу Черновицкой области приедут мобильные группы вакцинации

Об этом на брифинге сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews.

Не нужно искать ни пункты, ни центры вакцинации. Не нужно переживать, что у вас уроки в школе. Мы идем к вам! Такое предложение будет работать с сегодняшнего дня до воскресенья включительно, - сказал Осачук.

Также глава области отметил, что если директора школ не обеспечат готовность вакцинироваться - будут нести ответственность.

Если какой директор школы не обеспечит готовность вакцинироваться - персональная ответственность на этом директору и главе общины. Поэтому призываю беречь здоровье! - сказал Осачук.

Как сообщалось, мэр Франковска запретил выплачивать материальную помощь для COVID-больных, если те не вакцинированы.

Также известно, что большинство школ и детсадов Сумщины со следующей недели могут перейти на "дистанционку".

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