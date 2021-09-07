Дев'ятеро українців потрапили в ДТП у Польщі, двоє - у важкому стані

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Поблизу польського міста Люблін у вівторок сталася ДТП за участю мікроавтобуса з українцями, дев'ятеро осіб перебувають у лікарні

Про це розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі телеканалу Україна 24, передає RegioNews.

За інформацією, яку ми отримали від поліції, мікроавтобус, який їхав з України, в ньому було 9 осіб, потрапив в аварію. Двоє у важкому стані, а семеро в стані середньої тяжкості, - зазначив Павлюк.

Дипломат додав, що за інформацією поліції, водій, українець, не був у стані алкогольного сп’яніння.

Напевне, заснув. Скоріш за все, що заснув. Це було під ранок, він в’їхав у вантажівку ззаду, - сказав генконсул.

Він додав, що відвідав трьох українців в одній лікарні, в них пошкоджені хребти. Постраждалі отримують повну медичну допомогу, одному вже проводять операцію.

Як повідомлялося, 4 вересня на Житомирщині зіткнулися автобус та автовоз: 11 людей звернулися до медиків.

Раніше, 24 липня, трапилася чергова ДТП у Польщі: семеро з десяти постраждалих – громадяни України. Один наш співвітчизник загинув, ще один від травм помер згодом.