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07 сентября 2021, 16:24 654

Девять украинцев попали в ДТП в Польше, двое - в тяжелом состоянии

07 сентября 2021, 16:24 654
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Фото из открытых источников
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Вблизи польского города Люблин во вторник произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинцами, девять человек находятся в больнице

Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала Украина 24, передает RegioNews.

По информации, которую мы получили от полиции, микроавтобус, который ехал из Украины, в нем было 9 человек, попал в аварию. Двое в тяжелом состоянии, а семеро в состоянии средней тяжести, - отметил Павлюк.

Дипломат добавил, что по информации полиции, водитель, украинец, не был в состоянии алкогольного опьянения.

Наверное, заснул. Скорее всего, что уснул. Это было под утро, он въехал в грузовик сзади, - сказал генконсул.

Он добавил, что посетил трех украинцев в одной больнице, у них повреждены позвоночники. Пострадавшие получают полную медицинскую помощь, одному уже проводят операцию.

Как сообщалось, 4 сентября на Житомирщине столкнулись автобус и автовоз: 11 человек обратились к медикам.

Ранее, 24 июля, случилась очередное ДТП в Польше: семеро из десяти пострадавших - граждане Украины. Один наш соотечественник погиб, еще один от травм скончался впоследствии.

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