Українець намагався таємно ввезти в країну продукції Apple на 17,5 млн грн
Більше як 2,3 тис. девайсів продукції iPhone планував потай ввезти з-за кордону наш 35-річний краянин
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.
Українець їхав через пункт пропуску "Шегині" мікроавтобусом Мерседес.
Під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд цього авта.
Згодом у багажному відділені транспортного засобу під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію iPhone.
Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок, - йдеться в повідомленні.
Прикордонники додають, що загальна кількість нової техніки склала понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600 одиниць.
Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн. гривень, прикордонники встановленим порядком передали працівникам митниці.
Тривають перевірки.
Як повідомлялося, 2 вересня прикордонники зірвали ввезення в Україну контрабандних електросамокатів вартістю 2 млн грн.