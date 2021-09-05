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05 вересня 2021, 16:59 352

Українець намагався таємно ввезти в країну продукції Apple на 17,5 млн грн

05 вересня 2021, 16:59 352
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Фото Держприкордонслужби
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Більше як 2,3 тис. девайсів продукції iPhone планував потай ввезти з-за кордону наш 35-річний краянин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Українець їхав через пункт пропуску "Шегині" мікроавтобусом Мерседес.

Під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд цього авта.

Згодом у багажному відділені транспортного засобу під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію iPhone.

Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових та тих, що були у вжитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок, - йдеться в повідомленні.

Прикордонники додають, що загальна кількість нової техніки склала понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600 одиниць.

Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн. гривень, прикордонники встановленим порядком передали працівникам митниці.

Тривають перевірки.

Як повідомлялося, 2 вересня прикордонники зірвали ввезення в Україну контрабандних електросамокатів вартістю 2 млн грн.

Раніше прикордонники викрили багатомільйонну схему контрабанди та фальсифікації лікарських засобів: з Росії до України завозили фальшиві ліки на мільйони гривень.

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