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02 вересня 2021, 12:30 261

Прикордонники зірвали ввезення в Україну контрабандних електросамокатів вартістю 2 млн грн

02 вересня 2021, 12:30 261
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Фото: сайт ДПСУ
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Прикордонники Чернігівського загону зірвали на кордоні з Білоруссю незаконну оборудку на 2 млн грн

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби.

Як зазначається, вантажівка, яка за документами перевозила на адресу української фірми вживані електросамокати та акумулятори до них, прибула до пункту пропуску "Нові Яриловичі" із Білорусі. Прикордонники вирішили оглянути її ретельно.

"За результатами перевірки встановили, що власники краму, з метою зменшення митних платежів, задекларували 200 нових акумуляторів для електросамокатів під виглядом тих, що були у використанні", — розповіли у ДПСУ.

Вантаж вилучили митники. Загальна вартість його оцінки — 2 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посадовицю Одеської митниці підозрюють у причетності до контрабанди на 7 млн грн.

Україна прикордонники контрабанда Чернігівська область самокат

 
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