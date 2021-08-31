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31 серпня 2021, 15:07 12

Україна забороняє в’їзд авто з Придністров’я без узгоджених чи нейтральних номерів

31 серпня 2021, 15:07 12
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Фото з відкритих джерел
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Із 1 вересня Україна забороняє в'їзд автомобілів із Придністров'я, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає RegioNews.

Україна з 1 вересня припиняє допуск до участі в міжнародному дорожньому русі автомобілів із Придністровського регіону Республіки Молдова, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка.

Автомобілям із Придністровського регіону Молдови без узгоджених чи нейтральних номерів забороняється рух в Україні, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, відповідно до доручення Кабінету Міністрів та ноти Міністерства закордонних справ України, з 1 вересня до участі в міжнародному русі допускатимуться лише ті транспортні засоби з Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка і т. зв. нейтральні номери, разом із іншими транспортними засобами, зареєстрованими відповідно до законодавства Республіки Молдова.

Щодо транспортних засобів із Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через державний кордон для в'їзду до України та/або транзитного переміщення територією України механічних транспортних засобів, - повідомляють прикордонники.

Вони уточнюють, що ДПСУ уточнила всі питання взаємодії з підрозділами Державної митної служби України щодо порядку відмови в пропуску зазначених транспортних засобів та підрозділами Національної поліції України щодо порядку дій у разі виявлення таких транспортних засобів у межах контрольованих прикордонних районів.

Про ці зміни за лінією прикордонно-представницького апарату інформація була доведена молдавській стороні, - наголошують у Держприкордонслужбі.

Там уточнюють, що порядок здійснення обліку, реєстрації та декларування транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон, регулюється митним законодавством України.

Як повідомлялося, від 5 серпня змінилися правила перетину адмінмежі з Кримом.

Також від липня через ремонт мосту на кордоні України з Угорщиною на два місяці обмежать рух транспорту.

прикордонники авто Молдова номер Держприкордонслужба

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