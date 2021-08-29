На кордоні з Білоруссю митники знайшли майже 200 ящиків білоруських контрабандних цигарок

пресслужба Держприкордонслужби

На Житомирщині на українсько-білоруському кордоні прикордонники у тайнику вантажівки виявили майже 200 ящиків контрабандних сигарет

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби

Зазначається, інформацію про вміст вантажівки прикордонники отримали завчасно

"Під час заходів з перевірки на пункті пропуску "Виступовичі" наряд спільно з оперативниками та представниками ДМС у причепі автомобіля серед вантажу дошок виявили приховані тютюнові вироби білоруського виробництва", - зазначаєтсья у повідомлені.

За попередньою оцінкою, в автівці було 192 ящики контрабандних сигарет.