На кордоні з Білоруссю митники знайшли майже 200 ящиків білоруських контрабандних цигарок
На Житомирщині на українсько-білоруському кордоні прикордонники у тайнику вантажівки виявили майже 200 ящиків контрабандних сигарет
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби
Зазначається, інформацію про вміст вантажівки прикордонники отримали завчасно
"Під час заходів з перевірки на пункті пропуску "Виступовичі" наряд спільно з оперативниками та представниками ДМС у причепі автомобіля серед вантажу дошок виявили приховані тютюнові вироби білоруського виробництва", - зазначаєтсья у повідомлені.
За попередньою оцінкою, в автівці було 192 ящики контрабандних сигарет.
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