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02 серпня 2021, 16:59 7

З Росії до України завозили фальшиві ліки на мільйони гривень

02 серпня 2021, 16:59 7
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Фото з відкритих джерел
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Прикордонники викрили багатомільйонну схему контрабанди та фальсифікації лікарських засобів

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби

Зазначається, що на кордоні з РФ у пункті пропуску "Бачівськ" на Сумщині було затримано автомобіль "MAN". В ньому виявили лікарські засоби з ознаками фальсифікату, коробки для ліків та інструкції із застосування до них.

Одночасно в Києві проведено обшуки у осіб, роль яких полягала в отриманні контрабандних поставок та подальшому розподіленні отриманої продукції до мережі аптек з метою реалізації. Також відбулися обшуки в аптеках, що залучалися до роздрібної торгівлі лікарськими засобами з ознаками фальсифікату.

Загалом вилучено більше 10 тис. одиниць медичних препаратів понад 1000 найменувань, вартість яких може оцінюватися у мільйони гривень. Усе направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів), ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні блокували масштабну контрабанду ліків

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