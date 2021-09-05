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05 вересня 2021, 10:48 35

Рятувальники попереджають про заморозки, в Карпатах уже похолоднішало до нуля

05 вересня 2021, 10:48 35
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Фото з відкритих джерел
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В Україні вночі 6-7 вересня, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки 0-3° на поверхні ґрунту

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, "жовтий"), - йдеться в повідомленні.

Тим часом Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що у Карпатах сьогодні зафіксували зниження температури до 0°.

Станом на 06:40 05 вересня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний, 2-3 м/с. Температура навколишнього середовища 0°С, - повідомляють рятувальники.

Як повідомлялося, одну з гімназій Києва частково затопило через негоду.

Раніше в ДСНС попереджали про можливість паводків на річках: Дністер, Прут та Серет.

ДСНС мороз Карпати небезпека горы

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