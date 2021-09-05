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05 сентября 2021, 10:48 32

Спасатели предупреждают о заморозках, в Карпатах уже похолодало до нуля

05 сентября 2021, 10:48 32
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Фото из открытых источников
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В Украине ночью 6-7 сентября, кроме Закарпатья и южной части, ожидаются заморозки 0-3° на поверхности почвы

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, "желтый"), - говорится в сообщении.

Тем временем Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что в Карпатах сегодня зафиксировали снижение температуры до 0°.

По состоянию на 06:40 05 сентября на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура окружающей среды 0°С, - сообщают спасатели.

Как сообщалось, одну из гимназий Киева частично затопило из-за непогоды.

Раньше в ГСЧС предупреждали о возможности паводков на реках: Днестр, Прут и Серет.

ГСЧС мороз Карпаты опасность горы

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