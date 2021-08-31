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31 серпня 2021, 18:09 71

Одну з гімназій Києва частково затопило через негоду

31 серпня 2021, 18:09 71
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Фото з відкритих джерел
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У київській гімназії №179, що у Голосіївському районі, учні 5-11 класів розпочнуть навчальний рік дистанційно через пошкодження будівлі та часткове затоплення внаслідок негоди

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації

"У 179-й гімназії Голосіївського району учні початкових класів у повному складі розпочнуть навчальний рік за партами, а от учням 5-11 класів доведеться на якийсь час перейти на дистанційну форму навчання. Тут під час негоди на поверсі, який добудовували, зірвало тимчасовий дах, а приміщення було затоплено", - розповіла директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Вона зазначила, що ремонт вже розпочато.

"Будівельники постараються якомога швидше привести приміщення до ладу, щоб повернути учнів в класи", - додала Фіданян.

У КМДА додають, що вцілому через негоду в Києві постраждали сім освітніх установ. Міські служби вже повністю ліквідували наслідки в 6 установах.

Нагадаємо, що 29 серпня Київ накрила тропічна злива. Дорогами столиці плавали авто, а люди переходили на інший бік вулиці через підтоплену дорогу

КМДА ученики освіта наука Київ

 
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