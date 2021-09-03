"Слуга народу" збирається на позачерговий з'їзд

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Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

На з’їзді делегати обиратимуть кандидатів у народні депутати на проміжних виборах у регіонах та вирішуватимуть поточні моменти партійної роботи.

Як народний депутат, можу з усією відповідальністю сказати: мало виграти вибори, мало стати номінальним депутатом будь-якого рівня. Головне – виправдати довіру своїх виборців і не підвести твою партію. Тому визначення кандидатів на довибори у регіонах – важливий і відповідальний крок, - написала Забуранна.

Депутатка додала, що делегатом від столиці на з’їзд обрано голову фракції СН у Київраді Андрія Вітренка.

Як повідомлялося, екссекретар Криворізької міськради від "Слуг народу" відмовився від депутатського мандата.

Також відомо, що "Слуга народу" визначилася з ймовірним кандидатом на довиборах в Раду на Черкащині - може висунути своїм кандидатом в депутати на виборах по 197-му округу (Черкаська область) міського голову Золотоноші Віталія Войцехівського.

Нагадаємо, у двох областях України стартував виборчий процес і вже в ЦВК назвали перших претендентів на депутатські мандати у Херсоні та Черкасах.