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03 вересня 2021, 13:06 14

"Слуга народу" збирається на позачерговий з'їзд

03 вересня 2021, 13:06 14
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 6 вересня, відбудеться позачерговий з’’їзд партії "Слуга народу"

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

На з’їзді делегати обиратимуть кандидатів у народні депутати на проміжних виборах у регіонах та вирішуватимуть поточні моменти партійної роботи.

Як народний депутат, можу з усією відповідальністю сказати: мало виграти вибори, мало стати номінальним депутатом будь-якого рівня. Головне – виправдати довіру своїх виборців і не підвести твою партію. Тому визначення кандидатів на довибори у регіонах – важливий і відповідальний крок, - написала Забуранна.

Депутатка додала, що делегатом від столиці на з’їзд обрано голову фракції СН у Київраді Андрія Вітренка.

Як повідомлялося, екссекретар Криворізької міськради від "Слуг народу" відмовився від депутатського мандата.

Також відомо, що "Слуга народу" визначилася з ймовірним кандидатом на довиборах в Раду на Черкащині - може висунути своїм кандидатом в депутати на виборах по 197-му округу (Черкаська область) міського голову Золотоноші Віталія Войцехівського.

Нагадаємо, у двох областях України стартував виборчий процес і вже в ЦВК назвали перших претендентів на депутатські мандати у Херсоні та Черкасах.

вибори Слуга народа партія Кандидат З'їзд

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