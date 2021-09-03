"Слуга народа" собирается на внеочередной съезд

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Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

На съезде делегаты будут выбирать кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в регионах и решать текущие моменты партийной работы.

Как народный депутат, могу со всей ответственностью сказать: мало выиграть выборы, мало стать номинальным депутатом любого уровня. Главное – оправдать доверие своих избирателей и не подвести твою партию. Поэтому определение кандидатов на довыборы в регионах – важный и ответственный шаг, - написала Забуранная.

Депутат добавила, что делегатом от столицы на съезд избран председатель фракции СН в Киевсовете Андрей Витренко.

Как сообщалось, экс-секретарь Криворожского горсовета от "Слуг народа " отказался от депутатского мандата.

Также известно, что "Слуга народа" определилась с вероятным кандидатом на довыборах в Раду на Черкасщине - может выдвинуть своим кандидатом в депутаты на выборах по 197-му округу (Черкасская область) городского голову Золотоноши Виталия Войцеховского.

Напомним, в двух областях Украины стартовал избирательный процесс и уже в ЦИК назвали первых претендентов на депутатские мандаты в Херсоне и Черкассах.