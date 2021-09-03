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У Раді хочуть провести "морський день": розглянуть законопроєкти щодо портової сфери
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03 вересня 2021, 09:02 107

У Раді хочуть провести "морський день": розглянуть законопроєкти щодо портової сфери

03 вересня 2021, 09:02 107
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Фото: sluga-narodu.com
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У фракції "Слуга народу" запропонували провести цілий пленарний день присвячений розгляду законопроєктів щодо морегосподарського комплексу та портової сфери

Як передає RegioNews, про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться у повідомленні пресслужби партії.

Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти й в цей день будемо голосувати лише їх", – сказав Корнієнко.

У партії зазначають, що упродовж тривалого часу в галузі не вирішувалася велика кількість питань. Зокрема, вони стосуються покращення господарської діяльності, відновлення фінансування, використання портових зборів та дерегуляції.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, до роботи яких міністрів є претензії в депутатського корпусу. Зокрема, він заявив, що є претензії та запитання щодо роботи до міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Водночас Разумков спростував поширювану у ЗМІ інформацію про можливу відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України у вересні.

ВР Слуга народа засідання законопроєкт море Олександр Корнієнко

 
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