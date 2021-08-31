ЦВК оприлюднила постанови про проведення проміжних виборів нардепів на Херсонщині та Черкащині

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Відповідні документи №152 та №153 від 9 квітня 2021 року оприлюднено в газеті "Голос України", передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У них зазначено, що вибори, які призначені на неділю, 31 жовтня 2021 року, проводяться в зв'язку з отриманням постанов Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою м. Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

У постановах уточнюється, що виборчий процес в округах розпочинається з 1 вересня 2021 року.

Як повідомлялося, 9 квітня ЦВК назвала дату проміжних виборів нардепів на Черкащині й Херсонщині. Вибори відбудуться, оскільки там двоє мажоритарників достроково припинили повноваження.