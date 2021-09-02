У рейтинг найкращих університетів світу потрапили десять українських вишів
До щорічного рейтингу найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education потрапило десять українських університетів
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки, передає RegioNews.
Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:
Сумський державний університет — 501-600 місце;
Національний університет "Львівська політехніка” — 601-800 місце;
Харківський національний університет радіоелектроніки — 1001-1200 місце;
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — 1201+ місце;
Львівський національний університет імені Івана Франка — 1201+ місце;
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут” — 1201+ місце;
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” — 1201+ місце;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 1201+ місце;
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 1201+ місце;
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 1201+ місце;
Як відомо, Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе більш ніж 1600 університетів з 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи у чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.
Нагадаємо, у червні повідомлялося, що вісім українських вишів потрапили до авторитетного світового рейтингу університетів QS World University Rankings 2022.