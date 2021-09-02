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02 вересня 2021, 17:40 760

У рейтинг найкращих університетів світу потрапили десять українських вишів

02 вересня 2021, 17:40 760
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Фото з відкритих джерел
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До щорічного рейтингу найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education потрапило десять українських університетів

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки, передає RegioNews.

Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:

Сумський державний університет — 501-600 місце;

Національний університет "Львівська політехніка” — 601-800 місце;

Харківський національний університет радіоелектроніки — 1001-1200 місце;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — 1201+ місце;

Львівський національний університет імені Івана Франка — 1201+ місце;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут” — 1201+ місце;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” — 1201+ місце;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 1201+ місце;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 1201+ місце;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 1201+ місце;

Як відомо, Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе більш ніж 1600 університетів з 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи у чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що вісім українських вишів потрапили до авторитетного світового рейтингу університетів QS World University Rankings 2022.

Раніше, у 2020 році, у рейтинг найкращих ВНЗ світу потрапили шість українських університетів.

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