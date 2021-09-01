Кабмін підвищив стипендії студентам щонайменше в півтора рази

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Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на засідані уряду

Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.

Прем’єр зазначив, що "останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді".