Кабмін підвищив стипендії студентам щонайменше в півтора рази
Кабінет мііністрів підвищує розмір стипендії учням закладів професійної освіти та студентам
Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на засідані уряду
Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.
Прем’єр зазначив, що "останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді".
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