15:48  01 вересня
У Харківській області призначили нового керівника поліції
14:47  01 вересня
В Україні зросли виплати за субсидіями: у яких областях найбільше
08:09  01 вересня
Доба в ООС: зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2021, 16:51 437

Кабмін підвищив стипендії студентам щонайменше в півтора рази

01 вересня 2021, 16:51 437
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет мііністрів підвищує розмір стипендії учням закладів професійної освіти та студентам

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на засідані уряду

Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.

Прем’єр зазначив, що "останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді".

Кабмін студент стипендія виш

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua