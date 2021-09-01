Вступників з ОРДЛО до вишів України удвічі менше, ніж минулоріч

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До вищих навчальних закладів України в 2021 році вступили вдвічі менше абітурієнтів з окупованих територій Донбасу та Криму, ніж в 2020 році

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає RegioNews.

За словами обмудсмена, освітніми центрами "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" зареєстровано близько шести тисяч заявок на вступ, що вдвічі менше у порівнянні з минулим роком.

Зменшення кількості абітурієнтів з тимчасово окупованих територій спричинено потужною інформаційною кампанією країни-окупанта з метою дискредитації навчальних закладів України та самої держави Україна, а також відсутністю належної просвітницької кампанії для інформування населення про можливість вступу за спрощеною процедурою, – заявила Денісова.

Уповноважена ВР звернулася до Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з проханням забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів задля заохочення дітей до вступу у виші на материковій частині України.

Як повідомлялося, на навчання коштом бюджету цього року у виші вступило понад 93 тис. абітурієнтів.

Також відомо, що абітурієнти з тимчасово непідконтрольних територій могли пройти підготовчі курси зі стипендією.