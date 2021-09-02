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02 сентября 2021, 17:40 761

В рейтинг лучших университетов мира попали десять украинских вузов

02 сентября 2021, 17:40 761
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Фото из открытых источников
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В ежегодный рейтинг лучших университетов мира от журнала Times Higher Education попали десять украинских университетов

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает RegioNews.

Украинские университеты среди мировых заведений расположились на таких позициях:

Сумской государственный университет - 501-600 место;

Национальный университет "Львовская политехника” — 601-800 место;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 1001-1200 место;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара — 1201+ место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1201+ место;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт” — 1201+ место;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” — 1201+ место;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 1201+ место;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 1201+ место;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 1201+ место;

Как известно, Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более чем 1600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основан на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

Напомним, в июне сообщалось, что восемь украинских вузов попали в авторитетный мировой рейтинг университетов QS World University Rankings 2022.

Ранее, в 2020 году, в рейтинг лучших вузов мира попали шесть украинских университетов.

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