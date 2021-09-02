В Одеському вузі просто під час лекції обвалилася стеля

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1 вересня в корпусі університету ім. І. І. Мечникова на Французькому бульварі прямо під час лекції обрушилася стеля в одній з аудиторій

Про це повідомляє ресурс Новини.LIVE, передає RegioNews.

У цей час там слухали лекцію студенти романо-германського факультету.

Заняття відразу перервали. На щастя, ніхто не постраждав. Уламки штукатурки не зачепили людей.

Обвалення сталося в аудиторії №5. Це одна з великих потокових аудиторій, розташованих на першому поверсі корпусу гуманітарних наук.

Передбачувана причина: будівля стрімко старіє через відсутність нормального опалення. Воно там від початку недостатнє, а в останні роки і зовсім мінімальне. В університеті навіть зупиняють заняття, щоб заощадити на теплі.

Як повідомлялося, у столиці на залізничній станції обвалилася стіна: нещодавно там зробили ремонт .