В Одеському вузі просто під час лекції обвалилася стеля
1 вересня в корпусі університету ім. І. І. Мечникова на Французькому бульварі прямо під час лекції обрушилася стеля в одній з аудиторій
Про це повідомляє ресурс Новини.LIVE, передає RegioNews.
У цей час там слухали лекцію студенти романо-германського факультету.
Заняття відразу перервали. На щастя, ніхто не постраждав. Уламки штукатурки не зачепили людей.
Обвалення сталося в аудиторії №5. Це одна з великих потокових аудиторій, розташованих на першому поверсі корпусу гуманітарних наук.
Передбачувана причина: будівля стрімко старіє через відсутність нормального опалення. Воно там від початку недостатнє, а в останні роки і зовсім мінімальне. В університеті навіть зупиняють заняття, щоб заощадити на теплі.
Як повідомлялося, у столиці на залізничній станції обвалилася стіна: нещодавно там зробили ремонт .