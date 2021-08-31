У Харкові через удар блискавки горів тролейбус
Під час грози в Харкові 31 серпня блискавка вдарила в тролейбус, і він миттю загорівся
Пожежу зняли на камеру очевидці. Кадри опублікував місцевий Telegram-канал, пише RegioNews.
Інцидент трапився в районі харківського аеропорту. На щастя, у водія тролейбуса під рукою виявився вогнегасник.
Чоловік швидко піднявся на дах транспортного засобу й загасив пожежу.
Нагадаємо, що 30 серпня Київ також накрила сильна злива. Окремі вулиці перетворилися на річки, дерева падали на стовпи з проводами. Затопило також одну зі станцій швидкісного трамвая.
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