12:20  01 вересня
У Дніпрі вщент згорів торговельний павільйон
09:46  01 вересня
В останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців
08:09  01 вересня
Доба в ООС: зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2021, 12:20 4

У Дніпрі вщент згорів торговельний павільйон

01 вересня 2021, 12:20 4
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вранці 1 вересня у Дніпрі, на вулиці Данила Галицького, згорів торговельний павільйон

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт управління ДСНС в області.

Прибувши на місце, рятувальники побачили, що горить один з торговельних павільйонів, проте спільним дахом вогонь розповсюдився на ще дві торговельні точки.

DSC_0025.jpg

За годину пожежу ліквідували. Вогонь знищив один з павільйонів та продукцію всередині, також пошкодив дах двох сусідніх точок разом з товаром. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Позняках згорів будинок, було також чутно вибухи.

Україна пожежа інцидент події Дніпро

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram