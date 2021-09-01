У Дніпрі вщент згорів торговельний павільйон
Вранці 1 вересня у Дніпрі, на вулиці Данила Галицького, згорів торговельний павільйон
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт управління ДСНС в області.
Прибувши на місце, рятувальники побачили, що горить один з торговельних павільйонів, проте спільним дахом вогонь розповсюдився на ще дві торговельні точки.
За годину пожежу ліквідували. Вогонь знищив один з павільйонів та продукцію всередині, також пошкодив дах двох сусідніх точок разом з товаром. Загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, нещодавно у Києві на Позняках згорів будинок, було також чутно вибухи.
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