У Дніпрі вщент згорів торговельний павільйон

Фото: ДСНС

Вранці 1 вересня у Дніпрі, на вулиці Данила Галицького, згорів торговельний павільйон

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт управління ДСНС в області.

Прибувши на місце, рятувальники побачили, що горить один з торговельних павільйонів, проте спільним дахом вогонь розповсюдився на ще дві торговельні точки.

За годину пожежу ліквідували. Вогонь знищив один з павільйонів та продукцію всередині, також пошкодив дах двох сусідніх точок разом з товаром. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Позняках згорів будинок, було також чутно вибухи.