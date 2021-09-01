У Києві горить ринок "Юність"
У Києві очевидці повідомляють про пожежу, яка виникла на території ринку "Юність". ДСНС наразі не має інформації про це
Про це пишуть у Telegram-каналі пабліку dtp.kiev.ua, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Як повідомляють очевидці, на кадрах відео зображено пожежу на ринку "Юність". Зазначається, що наразі вогонь намагаються ліквідувати вогнеборці, однак ДСНС заперечила інформацію щодо залучення своїх співробітників.
Дзвінки нам не надходили, наш підрозділ ще не викликали, тобто інформацією ми володіємо такою ж, яку ви бачите на інтернет-ресурсах, - відзначила прессекретарка ДСНС Києва Світлана Водолага.
Як повідомлялося, сьогодні вранці у Дніпрі вщент згорів торговельний павільйон.
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